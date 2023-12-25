'Birlikte Sakarya' diyen başkan adayı var: Rüstem Keleş AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Rüstem Keleş, “Katılımcı belediyecilik anlayışını tüm dinamikleriyle Sakarya’da uygulamak istiyoruz. Tüm Sakarya, yeni şehir vizyonumuza ortak olacak. Gücümüzü hemşehrilerimizden alarak Yeni Sakarya’yı birlikte inşa etmek istiyoruz. Biz, ‘Birlikte Sakarya’ diyoruz” dedi.

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Sakarya’da 40 yılı aşkın süredir sivil toplum kuruluşları ve akademik çalışmalar gerçekleştiren, 14 yıl SASKİ Genel Müdürlüğü ardından da Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini sürdüren Dr. Rüstem Keleş, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı oldu.

Şehir genelinde sivil toplum kuruluşları, akademik camia, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Rüstem Keleş, yeni şehir vizyonunu paylaşmaya devam ediyor.

“Birlikte Sakarya”

Rüstem Keleş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Partimizin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunu Sakarya’mızda tüm hemşehrilerimizle birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Şehrimizin öncelikli ihtiyaçları ile ilgili çalışmalarımızı tüm hemşehrilerimiz ve paydaşlarımızla paylaşacağız.

Kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür sanattan istihdam ve ekonomik kalkınmaya kadar hedeflerimizi şeffaf bir şekilde masaya yatıracağız. Katılımcı belediyecilik anlayışını tüm dinamikleriyle Sakarya’da uygulamak istiyoruz. Tüm Sakarya, yeni şehir vizyonumuza ortak olacak. Gücümüzü hemşehrilerimizden alarak Yeni Sakarya’yı birlikte inşa etmek istiyoruz.” diye konuştu.

"İstişare ve iş birliği"

Şeffaf şehircilik anlayışının önemine de vurgu yapan Rüstem Keleş, “Planlama yaklaşımımız; öncelikle kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler için uygun donatıları artırmak yönünde olmalıdır. Şehrin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanların artırılmasını hedeflerken ve şehirle ilgili planlama kurallarını uygulamaya alırken kesinlikle şeffaf şehircilik anlayışıyla, istişare ve iş birliği ile hareket etmek gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Kentsel dönüşüm planı

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Rüstem Keleş, “AK Parti’mizin vizyonu ile imar ve şehircilik konusunda benimsediği şehir planları, kentsel dönüşüm ve benzersiz şehirler yaklaşımını, Sakarya’mızda tam manasıyla hayata geçirmek istiyoruz. İmar ve şehircilik alanında kısa, orta ve uzun vadeli planlamayla şehrimizi daha da güzelleştirebiliriz. Sakarya’mızın merkezi başta olmak kentsel dönüşüm planlamalarıyla daha güvenli, daha dirençli bir şehir hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kültür ve sanatta öncü şehir hedefi

Kültürel kimliğin şehrin ana dinamiği olduğuna da vurgu yapan Keleş, “Kültür; insanı, toplumu, geleceği ve uygarlığı inşa eden temel bir alandır. Sakarya’mız için de kültür ve sanat çalışmalarını yaparken şehir aidiyeti, şehir tarihi ve kültürü açısından tüm bileşenleriyle iyi planlanmış ve özellikle genç kuşaklarımız açısından karşılık bulacağı zeminin oluşturulması ‘Sakaryalı’ kimliğinin inşasına ve yarınına yapacağı katkının çok önemli olduğu kanaatindeyim.” diye konuştu.

Toplu ulaşım hamlesi

Sürdürülebilir ve rahat erişilebilir ulaşım sistemlerinin önemine de vurgu yapan AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Rüstem Keleş, “Yeni ve alternatif ulaşım aksları oluşturularak şehirde oluşan trafik baskısını azaltmalı ve çevresel bağlamda hava kalitesini korumak adına karbon salınımını düşürmeliyiz. Ayrıca toplu taşıma sistemleri etkin şekilde kullanılabilir, ulaşım hızı yüksek ve konforlu bir hale getirecek şekilde yeniden revize edilebilir. Bütün ulaşım politikalarında mutlak suretle insan odaklı ve çevreci bir yaklaşımın sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.