Ekrem İmamoğlu İstanbul ilçelerinde kendi kadrolarını aday gösteriyor CHP'de İstanbul ilçe belediyeleri için aday belirleme çalışmaları hız kazanırken kulislerde adı önde çıkan isimlerin bir önceki dönem İBB'ye bağlı kurum müdürlerinden oluşması dikkat çekiyor.

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Yerel seçimler için geri sayım başladı.

31 Mart'ta seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek.

5 büyükşehirde adaylarını açıklayan CHP'de İstanbul ilçeleri için aday belirleme süreci işliyor.

Kurultayda önseçim sözü veren Özgür Özel, bu vaadini unutmuş gibi görünürken, kulislerde ilçeler için öne çıkan isimler konuşuluyor.

İmamoğlu adamlarını ilçelere aday yaptırıyor

Parti içinde büyük bir çekişmeye neden olan adaylık yarışında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskın durumda olduğu görünüyor.

Kulislerde geçen isimlerin çoğunun İmamoğlu'nun bir önceki dönem İBB'de göreve getirdiği kurum müdürlerinden oluşması dikkat çekiyor.

Bu kapsamda İmamoğlu'nun 2019'da İBB'de göreve getirdiği isimler, aday başvurusu yapmak için yasal süre içinde istifalarını vermişti.

İstanbul ilçeleri için adı geçen İmamoğlu'nun eski müdürleri

Bu isimler arasından, eski İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın adı Üsküdar, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ismi Fatih için, eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen'in ismi Eyüpsultan için, eski Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç'un ismi Sultanbeyli için, eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan'ın ismi ise Şişli için geçiyor.

İstanbul ilçeleri için adı geçen diğer isimler

CHP'nin İstanbul'daki diğer ilçeler için adı geçen isimler şu şekilde:

Ataşehir'de Onursal Adıgüzel, Bakırköy'de Ertan Yıldız, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat Beylikdüzü'nde Murat Çalık, Beyoğlu'nda İnan Güney, Büyükçekmece'de Hasan Akgün, Çatalca'da Erhan Güzel, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe, Güngören'de Temel Akkoç, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Maltepe'de Deniz Erzincan, Silivri'de Doruk Bulut.