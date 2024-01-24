Esnaf ziyaretinde kentsel dönüşüm sohbeti: Yaparsa Murat Kurum yapar! Bakırköy'deki ziyaretinde, mahallesinde kentsel dönüşüm isteyen esnafla konuşan Murat Kurum, vatandaş ne isterse elini taşın altına koyarak ihtiyaçları karşılamaya çalışacağını söylerken kendi sloganını da kendi üretti: 'Yaparsa Murat Kurum yapar!'

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ensonhaber.com

Yerel seçimler için geri sayım devam ediyor.

İsmi kesinleşen adaylar sahada...

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum da İstanbul'da başlattığı kampanyasına büyük bir enerji ile devam ediyor.

Kurum, bu kapsamda Bakırköy'deydi...

Bakırköy'de kentsel dönüşüm sohbeti

Esnafı ve vatandaşı ziyaret eden Murat Kurum'un bir vatandaşla kentsel dönüşüm sohbeti ise dikkat çekti.

60 yıllık bir binada oturduğunu söyleyen vatandaş, Kurum'dan kentsel dönüşüm projelerinin artırılmasını istedi.

Geçmiş tecrübelerini ve halihazırda devam eden projeleri hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu kardeşinin başlattığı 173 bin konut var"

"İstanbul'da bu kardeşinin başlattığı 173 bin konut var. Kentsel dönüşüm konutu. Sadece kentsel dönüşüm. Yeni yapılan sosyal konutlarla birlikte 100 bin sosyal konut var. Yapılıyor. 70 bini bitmiş, 30 bini de yapılıyor.

"Elimizi taşın altına koyacağız"

Şimdi istiyoruz ki İstanbul'un her ilçesinde dönüşüm şantiyesi olsun. Milletle el ele. Yarısı Bizden'i başlattık. Cumhurbaşkanımız müjdeledi. İnşallah bunu mahalle mahalle yapacağız. Plan sorunu ile alakalı çalışacağız.

Her ilçemizde kentsel dönüşüm ofisi olacak. Vatandaşımız bizden ne istiyorsa biz elimizi taşın altına koyacağız.

"Yaparsa Murat Kurum yapar!"

Olması gereken yerde kat vereceğiz, olmaması gereken yerde vermeyeceğiz. Bunu yaparsa Murat Kurum yapar!"