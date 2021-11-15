İzmir'in heykelleri bakıma alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi bakır dövme tekniğiyle yapılan heykelleri zarar görmesi nedeniyle kaldırdı. Zarar gören heykellerin yerine yenileri yerleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'yi nasıl yöneteceklerini merak edenlere İzmir'i işaret ediyor.

Ancak İzmir'de durumlar pek iç açıcı değil. Öyle ki; Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehre yaptığı ziyaretlerde tepkiler yükseliyor.

ZARAR GÖREN HEYKELLERİN YERİNE YENİLERİ GELİYOR

Altyapı ve su sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İzmir'in son günlerde gündeminde bazı heykeller var.

İzmir'in 3 farklı noktasına yerleştirilen, heykeller zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, acil olarak harekete geçti ve zarar gören heykelleri yerinden kaldırdı.

Kaldırılan iki heykelin yerine yeni heykellerin konulması için çalışmalar başlatıldı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda İzmir'de heykel sayım ihalesi gerçekleştirildi.

171 bin 558 lira verilerek İzmir'deki tüm heykeller sayıldı ve hepsi kayıt altında alındı.