Murat Kurum'dan yeni kampanya klibi: Sevdamız İstanbul Murat Kurum'un 'Sevdamız İstanbul' adlı yeni klibinde 'Nisan Gelecek Yüzler Gülecek' sloganı dikkat çekerken, çözümü temsilen İstanbul'da 1 milyon hane ve iş yerinin önüne karanfil bırakıldı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kampanyasına devam ediyor.

Her gün şehri karış karış gezen Kurum, bir de yeni klip yayınladı.

Seçim kampanyası çerçevesinde hazırlanan “Sevdamız İstanbul” klibiyle eş zamanlı olarak tüm şehre yayılan bir organizasyon da hayata geçirildi.

Kampanya çerçevesinde, İstanbul’un dört bir yanı “Nisan Gelecek Yüzler Gülecek” billboardları ile donatıldı.

1 milyon karanfil bırakıldı

İstanbul’un 39 ilçesinde, 1 milyon ev ve iş yerinin önüne kırmızı karanfil bırakıldı.

“Nisan Gelecek Dertler Bitecek” sloganıyla İstanbul’un sorunlarının hızlıca çözüme kavuşturulacağını vurgulayan klip; gecenin karanlığında, İstanbul’un siyah-beyaz yansıtıldığı görüntüler ile başlıyor.

Klibin devamında, elinde kırmızı karanfillerle sokaklarda yürüyen ve o karanfilleri dükkanların, evlerin önüne bırakan bir kişi görülüyor.

"Şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız"

Klipte karanfil, İstanbul’un mevcut sorunlarına yönelik ‘çözümü’ tasvir ediyor.

Klibin son sahnesinde Murat Kurum, elinde karanfil ile İstanbullulara, “Dertlerin bittiği, yüzlerin güldüğü ‘Çilesiz bir İstanbul’u çok özlediniz, biliyorum. Umutla, aşkla, heyecanla hep birlikte el ele verip bu aziz şehri hak ettiği günlerine kavuşturacağız.” diyerek, ‘Çilesiz İstanbul’u müjdeliyor.

Kurum'un bu yeni klibi sosyal medyada da yayınlandı. Klip, ilk andan itibaren büyük beğeni topladı.