Nevşin Mengü, Sarıyer'deki seçim heyecanını yorumladı: Enteresan olacak! CHP'nin Oktay Aksu'yu aday gösterdiği, küskün Şükrü Genç'in de bağımsız aday olduğu Sarıyer'de AK Parti'nin adayı Hüseyin Coşkun'un projeleriyle ön plana çıktığını söyleyen Nevşin Mengü, "Sarıyer'de seçim enteresan olacak" dedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim için sayılı gün kaldı.

İstanbul en dikkat çekici yarışa sahne olurken ilçeleri de bir o kadar dikkat çekiyor.

Özellikle Sarıyer, bu konuda heyecanın dorukta olduğu ilçelerin başında geliyor.

CHP'nin eski ve yeni adayının yanında AK Parti'nin de güçlü bir isimle temsil ettiği ilçedeki yarışı, Nevşin Mengü de YouTube kanalında değerlendirdi.

"CHP'nin eli rahattı ama..."

Sarıyer'de enteresan bir süreç yaşanacağını belirten Mengü, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da seçim daha enteresan bir hale geliyor. Fakat Sarıyer'de şöyle bir şey var. CHP'nin eli rahattı ama Şükrü Genç CHP tarafından aday gösterilmedi, Oktay Aksu gösterildi.

Şükrü Genç bağımsız aday ve kimi anketlerde de önde olacak gibi görünüyor.

"AK Parti'nin adayı projeleriyle konuşmayı seviyor"

AK Parti'nin adayı da enteresan. Hüseyin Coşkun... Yani böyle görece genç bir aday. Projeleriyle konuşmayı seviyor. Projeleriyle ön plana çıkmaya çalışıyor.

Özellikle mesala Zekeriyaköy, Demirciköy... Oralara gitmiş, oralar potansiyel CHP seçmeni. Oralarda şunu söylüyor; Oradaki seçmenler milyon milyon liralık ev yaptırmış ama altyapı sorunları var. CHP'den bıkkınlık var diyor. Bunu tespit etmiş özellikle onu çalışıyor."

AK Parti adayını Adem Metan'ın YouTube kanalında izlediğini belirten Mengü, o yayından bir kesiti de izleyicileriyle paylaştı.

Kesitte ise AK Parti Sarıyer adayı Hüseyin Coşkun'un şu ifadeleri dikkat çekti:

"Ulaşım ve altyapı Sarıyer'in en büyük sorunu"

"Sarıyer'de siyaset yaptığım ilk günden beri mahallelerin en büyük sorunu imar ve mülkiyet problemi. Ama son 5 yılda ulaşım, trafik, altyapı, birçok sorun birinci öncelik oldu.

Birçok mahallemize toplu taşıma şartları çok zorlaştı. Otobüs seferleri kaldırıldı. Minibüslerin taksiye dönüştürülmesinden sonra İBB sorumluluk alıp oraya ek sefer koymadı. Şu an okul bölgelerine toplu taşımamız yok.

Sarıyer ötelenmeye devam ettikçe sorunları çeşitleniyor. 15-20 yıl önce Sarıyer'de imar ve mülkiyet konusunun ötesine geçemezdik. En büyük sorun ulaşım ve altyapı.

Nedir bu altyapı; 2018'de planlara işlenen İBB tarafından yapılacak tüneller vardı. Tüneller yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda Ulaşım Bakanlığımız İBB'nin ihmali nedeniyle yapılmayan Kilyos tüneli inşaatına başladı."

"Sarıyer enteresan olacak"

Mengü, konu hakkındaki yorumunu şu sözlerle bitirdi: