Tunç Soyer: Bir dönem daha hak ettiğimi düşünüyorum CHP'de belediye başkanlarının yeniden adaylığının memnuniyet anketleriyle belirlenmesi kuralını değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokakta kendisine bir teveccüh olduğunu, anketlerden korkmadığını söyledi.

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Türkiye 31 Mart'ta yerel seçime gidiyor.

Partilerde bu kapsamda hazırlıklar başladı.

CHP'de yönetimin değişmesinden sonra halihazırdaki belediye başkanlarının yeniden aday yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu oldu.

Partiden yapılan açıklamada, bu konunun şehirlerde yapılacak memnuniyet anketleri ile şekilleneceği belirtildi.

Tunç Soyer: CHP'de adaylığı tehlikedeki büyükşehir başkanı

Bu süreçte yeniden adaylığı tartışma konusu olan başkanların başında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geliyor.

Çok uzun yıllardır İzmir'de CHP'nin aday gösterdiği tüm adaylar ideolojik oy stratejisiyle sandıktan birinci çıksa da son yıllarda şehirdeki olumsuzluklar bu durumu ortadan kaldıracak boyutlara ulaştı.

Adaylık için bastırıyor

Tarihin en kötü İzmir başkanı olarak değerlendirilen Soyer'in kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin de bunlara ek adaylığının önünde bir engel olması bekleniyor.

Tüm bunlara rağmen Soyer, adaylık için son günlerde söylemlerini artırmaya başladı.

Son olarak Cumhuriyet'e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, anketlerden korkmadığını söyledi.

"Sokakta bana karşı teveccüh var"

Sosyal medyada konuşulduğunun aksine sokakta kendisine yönelik bir teveccüh olduğunu belirten Soyer, şu ifadeleri kullandı: