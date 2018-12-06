Yerel seçimler öncesi CHP'den HDP'ye yeşil ışık

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanırken partiler arasında yapılan ittifak görüşmeleri hızlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki mutabakata göre; Cumhur İttifakı'nda her şey yolunda.
İki parti, yerel seçimlerde başarı için birlikte hareket edecek.
CHP'nin gündeminde de ittifak var.
KANDİL'İ MUTLU EDEN AÇIKLAMA
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı dışında kalan tüm partilerle ittifak yapabileceklerini söyledi.
Özel, böylelikle terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye de yeşil ışık yaktı.