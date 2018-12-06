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Yerel seçimler öncesi CHP'den HDP'ye yeşil ışık

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı dışında kalan tüm partilerle ittifak yapabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 10:15..
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Yerel seçimler öncesi CHP'den HDP'ye yeşil ışık

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanırken partiler arasında yapılan ittifak görüşmeleri hızlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki mutabakata göre; Cumhur İttifakı'nda her şey yolunda.

İki parti, yerel seçimlerde başarı için birlikte hareket edecek.

CHP'nin gündeminde de ittifak var.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı dışında kalan tüm partilerle ittifak yapabileceklerini söyledi.

Özel, böylelikle terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye de yeşil ışık yaktı.

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