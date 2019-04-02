Yerel seçimlerde 36 kadın adaydan 4'ü kazandı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışan siyasi partiler arasında en fazla kadın belediye başkanı adayını, yüzde 50 oranıyla Halkarın Demokratik Partisi (HDP) gösterdi.



Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin verilerine göre, 8.257 Belediye başkan adayının 652'si, 30 büyükşehiri yönetmeye talip 316 belediye başkan adayının 34'ü, 452 İl belediye başkan adayının 38'i, 2.297 ilçe belediye başkan adayının 174'ü kadın adaylardan oluşuyor.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir belediye başkanlıkları için yarışan 316 adaydan 36'sı kadın. Kadın adaylar arasında Meclis'te grubu bulunan partilerden HDP'nin 3, CHP ve AK Parti'nin ise 1'er adayı bulunuyor. AK Parti'de Fatma Şahin, Gaziantep; CHP'den Özlem Çerçioğlu, Aydın; HDP'den Şerife Yıldırım, Denizli; Züleyha Gülüm, Kocaeli; Bedia Özgökçe Ertan, Van'da büyükşehir belediye başkanı olabilmek için yarıştı. MHP ve İYİ Parti'nin ise kadın büyükşehir belediye başkan adayı bulunmuyordu.

FATMA ŞAHİN İLE ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KAZANDI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatma Şahin 432 bin 267, DSP adayı Celal Doğan 206 bin 196 oy aldı.

Aydın'da ise kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Özlem Çerçioğlu, yüzde 53.8 ile yarışı önde tamamladı.

Van'da HDP adayı Bedia Özgökçe Ertan yüzde 52,85 oy oranıyla seçilirken, Siirt'te de Berivan Helen Işık 47,94 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

PARTİLERİN KADIN ADAY ORANLARI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu ana kadar açıklanan 842 adayın 44'ü kadın. Bu sayı, yüzde 5.23'lük bir orana tekabül ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adaylarının yüzde 1.25'i kadınlardan oluşuyor. AK Parti'nin bin 297 adayının 4'ü kadın.

Kadın lider tarafından yönetilen Meral Akşener'in genel başkanlığındaki İYİ Parti bu seçimlerde şu ana kadar 122 aday açıkladı. Bu adayların yüzde 3.85'i yani 5 tanesi kadın.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) açıkladığı 750 adaydan da 14'ü kadın.

En az kadın belediye başkanı adayı gösteren bir diğer parti ise 261 adayından 2'si kadın olan Saadet Partisi (SP).