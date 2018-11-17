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Yerel seçimlerde HDP'den CHP'ye ittifak çağrısı

Terör örgütünün siyasi kanadı, yerel seçimlerde ittifak yaparak İstanbul'u kazanabileceklerini hayal ediyor.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 14:47..
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Yerel seçimlerde HDP'den CHP'ye ittifak çağrısı

Türkiye mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, siyasi partiler arasında ittifak görüşmeleri hızlandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den CHP'ye açık bir ittifak çağrısı geldi.

"İSTANBUL'U ALMAK İSTİYORSAK..."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul'da yapılacak ittifakla AK Parti karşısında başarı elde edilebileceğini söyledi.

Temelli, "Eğer biz İstanbul'u AK Parti'den almak istiyorsak, bütün hassasiyetleri dikkate alacak bir aday gelmişse karşımıza biz destek veririz. Bu aday, CHP'nin adayı olmaktan çok muhalefetin adayı kimliğiyle çıkmalıdır." diye konuştu.

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