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    Adana Büyükşehir Belediyesi'nin lüks harcama faturası internete düştü

    Adana Büyükşehir Belediyesi'nin lüks harcama faturası internete düştü

    CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 bin liradan takım elbise bin 200 liradan gömlek alarak hediye olarak gönderdi. Toplam maliyet 45 bin lirayı aştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 11:36
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    Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı harcamaya ilişkin kesilen fatura, Twitter'da deşifre edildi.

    Lüks bir markadan, partiye yakın isimlere dağıtılmak üzere alışveriş yapan belediye yetkilileri, toplam 45 bin lira ödeme yaptı.

    Belediye bütçesinden alınan ürünler

    Faturadaki bilgilere göre; CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi şu ödemeleri yaptı.

    1 takım elbise 7.900 lira, 1 gömlek 1.290 TL, 1 kravat 549 TL, 1 bluz 1.348 TL, 1 ceket 1.998 TL

    Zeydan Karalar yönetimindeki belediyenin, partiye yakın isimlere dağıtılmak üzere bu hediyeleri belediyenin bütçesinden ödemesi büyük tepkilere neden oldu.

    Öyle ki; CHP'li Zeydan Karalar, belediyenin hükümetten destek alamadığı gerekçesiyle zor durumda olduğunu ifade eden bir isim.

    Belediye bütçesinden Türkiye'nin en lüks markalarından ürünlerin alınması, Adana halkının da tepkisini çekti.

    İşte o fatura

    Adana Büyükşehir Belediyesi nin lüks harcama faturası internete düştü #1


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