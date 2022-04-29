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    Ankara'da TOGO Kuleleri için yıkım kararı

    CHP'li eski Milletvekili Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO Kuleleri hakkında, belediye encümen toplantısında yıkım kararı alındı.
    • 29.04.2022 - 01:31
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    Ankara'da TOGO Kuleleri için yıkım kararı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "TOGO Kuleleri'ne ilişkin encümen kararının alınacağı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.

    Mühürlü kuleler hakkında yıkım kararı alındı

    DHA'nın haberine göre; toplantıda, "Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halihazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı.

    Belediye Meclisi'nde emsalin 1,5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Parti'li ve MHP'li üyeler katılmadı" ifadelerine yer verildi.

    Ankara da TOGO Kuleleri için yıkım kararı #1

     

     


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