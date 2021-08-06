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- Ayvalık Belediyesi'nden heykel sempozyumu
Ayvalık Belediyesi'nden heykel sempozyumu
Ayvalık'ta 1 ay boyunca devam edecek çalışmaların sonunda heykeller kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.
- Haber Merkezi
- 06.08.2021 - 18:14
- Güncelleme : 06.08.2021 - 18:15
Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Ayvalık'ta heykel heyecanı yaşanıyor.
Ayvalık Belediyesi tarafından 'barış temalı' heykel sempozyumu başlatıldı.
HER YERE HEYKEL DİKİLECEK
Ayvalık Büyük Park'ta başlayan ve 1 ay boyunca devam edecek çalışmaların ardından yapılacak heykeller, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.
Heykel sempozyumunun açılışı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından yapıldı.