Euro
10.1557
0.48%
Dolar
8.628
1.27%
Altın
488.24
-1.2%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
356.111
8.64%
EXEN Coin
23.77
1.53%
31ºC
İstanbul
Bulutlu 31 C
    Ayvalık Belediyesi'nden heykel sempozyumu

    Ayvalık Belediyesi'nden heykel sempozyumu

    Ayvalık'ta 1 ay boyunca devam edecek çalışmaların sonunda heykeller kentin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 18:14
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 18:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ederken Ayvalık'ta heykel heyecanı yaşanıyor.

    Ayvalık Belediyesi tarafından 'barış temalı' heykel sempozyumu başlatıldı.

    HER YERE HEYKEL DİKİLECEK

    Ayvalık Büyük Park'ta başlayan ve 1 ay boyunca devam edecek çalışmaların ardından yapılacak heykeller, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

    Heykel sempozyumunun açılışı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından yapıldı.

    Ayvalık Belediyesi nden heykel sempozyumu #1

    Ayvalık Belediyesi nden heykel sempozyumu #2

    Ayvalık Belediyesi nden heykel sempozyumu #3

    Ayvalık Belediyesi nden heykel sempozyumu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir