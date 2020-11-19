Bursa pandemi döneminde kültür ve sanattan uzak kalmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, akıllı çözümler üreterek insanların kültür ve sanat ekinliklerinden uzak kalmasının önüne geçti. Kentteki çeşitli projeler çocukların da yüzünü güldürdü.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, tüm ülkelerde yaşam tarzını olumsuz etkiledi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'de de birçok alanda kültür ve sanat faaliyetleri durma noktasına geldi.

Ancak pandemiye karşı kendi çözümlerini anında bulan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayanların kültür ve sanat faaliyetlerinden uzak kalmasının önüne geçti.

Türkiye'de bu konuda en hızlı adım atan belediyelerden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için de özel adımlar attı.

DETAYLARI BAŞKAN AKTAŞ ANLATTI

Tüm bu çalışmaların ayrıntılarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020-2021 kültür ve sanat etkinlikleri sezonun tanıtım toplantısında anlattı.

Bursa için yapılanları anlatırken mutluluğu gözlerinden okunan Başkan Aktaş, kentte çocuklara ne kadar önem verildiğini de göstermiş oldu.

"ÇOCUKLAR GELİŞİRSE TOPLUM GELİŞİR"

"Çocuklar gelişirse toplum gelişir" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bunun farkındayız ve her zaman bunun bilinci ile hareket ediyoruz." dedi.

"BİR FİLİZE NE KADAR İYİ BAKARSANIZ..."

Alinur Aktaş, Bursalı çocuklara verdiği önemi ve gerçekleştirdiklerini şu sözlerle anlattı: “Çocuklarımızın, Bursa’nın geleceği olduğunun farkındayız. Bir filize ne kadar iyi bakarsanız, toprağına o kadar güçlü tutunur. Biz de en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımız için birçok çalışma gerçekleştirdik.

ÇOCUKLARA ÖZEL KÜTÜPHANELER

Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi ile bütün çocukların her türlü oyuncağa ulaşabilmelerini ve çocuklarımıza kütüphane kültürünü aşılamayı amaçladık. Ayrıca 14 yaşından küçük çocuklar için okudukları kitaplardaki masalların canlandırıldığı, masal kahramanlarıyla tanışma fırsatı sunan Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi ise çocuklarımızın hizmetinde.





TİYATRO OYUNLARI

Tayyare Kültür Merkezi’nde çocuklar için özel tiyatro oyunları sahneledik. Buraya gelme imkânı olmayan çocuklarımızın ise okullarına giderek tiyatro oyunlarımızı sergiledik. Tayyare Kültür Merkezi’nde çocuklara özel animasyon filmler ve özel çocuk sinema filmleri yayınladık. Toplamda 24 film 155 seans ve 24.718 katılım sayısına ulaştık.

ÇOCUKLARA YENİ SÜRPRİZLER VAR

Önümüzdeki dönemde çocuklarımız için şenlikler düzenleme hazırlığındayız. Bu şenliklerden biri geleneksel hâle gelmiş olan ve bu yıl 14’üncü kez gerçekleşecek olan çocuklar için sokak oyunları şenliği. Bir diğer şenliğimiz ise yine çocuklarımıza özel olan uçurtma şenliği. Bütün bunların yanında çocuklarımızın istifade edebileceği, farklı alanlarda onlarca atölye düzenledik. Çocuk kişisel gelişim ve kültür atölyeleri ise en önemlilerindendi. Bu atölyeler sayesinde çocuklarımızın kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Çocuk gelişirse toplum gelişir; bunun farkındayız ve her zaman bunun bilinci ile hareket ediyoruz”