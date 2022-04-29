Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetim ve öksüz çocuklara bayramlık almaları için sadece konfeksiyon ve ayakkabıcı esnafında geçerli olan Bayramlık Sosyal Destek çeki dağıtmaya başladı.

Sosyal belediyecilik kavramının vücut bulduğu belediyelerden biri, AK Parti yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımlara devam eden Alinur Aktaş yönetimindeki belediye, bayram öncesi hem çocukların hem de esnafın yüzünü güldüren bir projeye imza attı.

Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık almaları için Bayramlık Sosyal Destek çeki dağıtmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu çeklerin sadece konfeksiyon ve ayakkabıcı esnafında geçerli olmasını sağladı, böylece esnaf da memnun oldu.

Bursa'da hem çocukların hem esnafın yüzünü güldüren proje VİDEO

Başkan Alinur Aktaş detayları açıkladı

Bu projeyi Twitter hesabından duyuran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar pek çok alanda ilke imza attık. Bu imza projelerimizden biri de pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz Kart16 Sosyal Destek Çeki hizmetimiz. 'Bakkal Amca' konsept projemiz kapsamında sadece bu yıl 100 bin adet sosyal destek çekini dağıtarak on binlerce aileye ve mahalle bakkalımıza 10 milyon TL'nin üzerinde katkı sağladık. Peki bu ne demek? Maddi yardımların yanında, vatandaşın da esnafın da yüzünün gülmesi, mahalle kültürünün yaşatılması demek.

Özellikle geçtiğimiz yıl yetim ve öksüz kalan evlatlarımız, bayramlık alarak sevinsin, esnafımızın da yüzü gülsün diye. 15 bin çocuğumuza 150 liralık hediye çeki dağıtmıştık.

Bu Ramazan'da da geleneği bozmadık. Hatta hediye çekinin tutarını artırdık. Bu yıl binlerce çocuğumuza 300 lira değerindeki hediye çeklerini dağıtarak konfeksiyon alanında hizmet veren esnafımıza milyonlarca lira tutarında destek sağlıyoruz. Dağıtımlarını bayramdan önce bitiriyoruz inşallah. Yavrularımız bayrama yeni kıyafetleriyle girecek. Onların da esnafımızın da yüzü gülecek inşallah. Herkese mutlu bayramlar diliyorum."







