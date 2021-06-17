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    CHP'li belediye başkanları Gaziantep'te kampa giriyor

    CHP'li belediye başkanları Gaziantep'te kampa giriyor

    Kampta CHP'li belediye başkanların 2 yılda ne yaptıkları ve 3 yılda ne yapacakları masaya yatırılacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 15:36
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler kampına hazırlanıyor.

    TÜM BELEDİYE BAŞKANLARI KATILIYOR

    11'i büyükşehir belediyesi olmak üzere 247 CHP'li belediye başkanı, Gaziantep'te kampa girecek.

    2 GÜN SÜRECEK

    Kamp, 18 Haziran Cuma günü başlayacak ve 20 Haziran Pazar günü Kılıçdaroğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erecek.

    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un organize ettiği kamp, konularıyla da yapıldığı yerler de oldukça dikkat çekiyor.

    NEDEN GAZİANTEP

    Kamp için Gaziantep'in seçilmesinin nedeni ise ilde oyların düşük olması ve geçtiğimiz dönemde il teşkilatında yaşanan sorunlar.

    GELECEK PLANLAMASI

    Program kapsamında cuma günü belediye başkanları sahada olacak. Esnaf ziyaretleri yapılacak, vatandaşla bir araya gelinecek. Kampın ikinci günüyse önce Kılıçdaroğlu açılış konuşması yapacak, ardından da atölye çalışmaları yapılacak. Konu ise beldiyelerde geçen 2 yılın değerlendirmesi ve gelecek 3 yıldaki planlar olacak. Sonrasında ise imza projelere ilişkin bir sunum yapılacak.

    Kampın üçüncü ve son gününde ise çeşitli yeni, yaratıcı projelerin tanıtımı yapılacak. Ayrıca belediye başkanlarına katkı sağlayacak konularda bilgilendirmeler gerçekleştirilecek.

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