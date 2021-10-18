Fatma Şahin: Kadın eli değince her şey daha da bereketleniyor

Fatma Şahin: Kadın eli değince her şey daha da bereketleniyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınlar tarafından işletilen kooperatif ve tarım tesislerini ziyareti sonrası paylaşımda bulundu.

kentte kadın çiftçiler tarafından kurulan kooperatif ve işletmeleri AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"KADIN ELİ DEĞİNCE HER ŞEY DAHA DA BEREKETLENİYOR"

Fatma Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı ziyaret fotoğraflarıyla şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti MKYK Üyesi, TBMM Nüfus ve Kalkınma Grubu Başkanı

Öznur Çalık ve milletvekillerimiz ile kadın çiftçilerimizin kurduğu Ezogelin Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi'ni ve Oğuzeli Nar İşleme Tesisi'ni ziyaret ettik. Kadın eli değince her şey daha da bereketleniyor."