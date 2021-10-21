İBB'nin KYK yurduna ek sefer kararını valilik 9 gün önce istemişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kanuni Sultan Süleyman KYK yurduna ek sefer kararını duyurmasına rağmen, valiliğin zaten 9 gün önce bununla ilgili bir kararname yayınladığı ortaya çıktı.

İstanbullular, bir yandan bozulan otobüslerle, diğer yandan da koronavirüs salgınının gölgesinde, seferleri yetmeyen toplu ulaşım araçları sorunuyla mücade içinde.

VALİLİK KARARNAME YAYINLADI, İBB GÖRMEZDEN GELDİ

İstanbul Valiliği, Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilerinin ulaşım sorununun çözülmesi için, ek otobüs seferleri yapılmasını ve bölgedeki aydınlatma eksikliğinin de giderilmesini içeren bir kararname yayınlamıştı.

9 gün önce yayınlanan bu kararnameye rağmen, İBB'den bir tepki gelmedi. 9 gün sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saniki böyle bir kararname çıkmamış gibi, kendileri bu soruna el atarcasına, sosyal medya hesabından sorunların giderileceğini duyurdu.

KASAPOĞLU: "9 GÜN ÖNCE İLETTİK, MİZANSENE GEREK YOKTU"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sosyal medya hesabından, valiliğin yayınladığı kararnameyi hatırlatarak şu paylaşımda bulundu:

"Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB’ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu."

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım problemiyle ilgili valiliğin günler öncesinden yaptığı uyarıyı görmezden gelircesine, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar."