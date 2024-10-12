Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı eleştiren CHP'li Kaya'ya: Belediyenin yapmadığı işleri yapıyoruz

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Side'deki Karşılama Merkezi’nde yaşanan sorunlara dair bir paylaşımda bulundu:

BAKANLIKTAN KAYA'YA YANIT: "ÇÖP TOPLAMAK BELEDİYENİN GÖREVİ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kaya'nın bahsettiği şikayet üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

CHP Antalya milletvekili Sayın Aykut Kaya, Her yıl yüz binlerce ziyaretçimizi ağırladığımız Side Antik Kenti Karşılama Merkezi hakkındaki açıklamalarınızı üzülerek takip ettim. Keşke bu açıklamayı yapmadan önce daha fazla bilgi toplasaydınız. Öncelikle siz de çok iyi biliyorsunuz ki katı atık toplama işi kanunlar tarafından doğrudan ilk derece belediyelere verilmiş durumda. Yani çöp toplamak bizim değil Manavgat Belediyesi'nin görevi. Maalesef belediye karşılama merkezimiz sınırlarında bu görevi yerine getirmediği için biz çöp toplamak zorunda kalıyoruz.

"BELEDİYELERİN YERİNE BİR KEZ DAHA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Bölgede her adımı istişare ile yürüttüğümüz esnafımızın otopark sorunu doğal olarak bizim de gündemimizde. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Manavgat Esnaf Odası ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bölge esnafına yönelik hem indirimli bir abonman sistemi hem de daha geniş otopark alanı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otopark alanındaki 60 araçlık alanı sadece esnafımızın kullanımına tahsis edeceğiz.



Bölgeden bir insan olarak siz de çok iyi biliyorsunuz ki daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak belediyelerin yapmadığı altyapı yatırımlarına özellikle de arıtma yatırımlarına biz imza atmıştık. Bu konuda da belediyelerin üstüne düşen görevi yapmaması nedeniyle bir kez daha elimizi taşın altına koyuyor ve katı atık sorunu çözmek için biz çalışıyoruz.



Tek amacımız sadece sürdürülebilir turizmin göz bebeği Side'nin değil tüm yurdumuzun turizm potansiyelini daha iyi kullanmak. Tek isteğimiz de bu hedef doğrultusunda herkesin üzerine düşeni yapması.