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- Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve gitti, çöpler sokaklarda kaldı
Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve gitti, çöpler sokaklarda kaldı
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alınması nedeniyle sokaklarda mini çöp dağları oluşmaya başladı.
- AA
- 23.02.2021 - 11:47
Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, 24.00 itibarıyla "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı.
ÇÖP KAMYONLARI KONTAK KAPATTI
Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek iş bıraktı.
Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Şubat'ta belediye binası girişine grev kararı asılmıştı.