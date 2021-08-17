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    Şahinbey Belediyesi'den Ben De Varım projesine 10 milyon lira

    Şahinbey Belediyesi'den Ben De Varım projesine 10 milyon lira

    Şahinbey Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın Ben De Varım projesine destek verip, AFAD'ın hesabına 10 milyon lira yatırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 11:15
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    Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘Ben De Varım’ destek kampanyasına Şahinbey Belediyesi Meclis Üyeleri’nin de desteği ile yangın ve sel felaketlerinden etkilenen şehirler için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) hesabına 10 milyon liralık destekte bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu 10 milyon liralık yardımı Twitter hesabından paylaştı.

    FELAKET BÖLGELERİNE VERİLEN DESTEKLER

    Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanan yangın ve sel felaketlerinden olumsuz etkilenen vatandaşlar için Şahinbey Belediyesi olarak destek olduklarını belirterek, "Manavgat ve Osmaniye’deki yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları için su tankeri ve personel, Kastamonu’daki sel felaketi için gıda, giyim, iş makinası ve ŞAHKUT ekibini göndererek destekte bulunduk.

    AFETZEDELER İÇİN 10 MİLYON LİRA

    Bunların dışında Ağustos ayı Meclis kararı ile yangın ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için 10 milyon TL’lik destek kararı almıştık. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başlatmış olduğu ‘Ben De Varım’ projesine destek olarak 10 milyon TL'yi AFAD’ın hesabına aktardık. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında katkımızın olması bizleri oldukça mutlu eder." dedi.

    Şahinbey Belediyesi den Ben De Varım projesine 10 milyon lira #1

     

    Şahinbey Belediyesi den Ben De Varım projesine 10 milyon lira #2

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