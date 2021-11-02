Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul'da sürekli bozulan otobüslerle ilgili soruna katkı için, istendiği takdirde araç gönderebileceklerini muzip bir dille söyledi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da, aylardır çözülemeyen "bozuk otobüs" sorunu, artık diğer belediyelerin de dikkatini çekmiş durumda.

AK Partili Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, istendiği takdirde otobüs takviyesi ile İstanbul'a destek çıkabileceklerini belirtti.

"BİZİM OTOBÜSLER, İTELEMEDEN GİDİYOR"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile telefonda görüşen Savcı Sayan, şunları söyledi:

"Sayın başkanım bizim otobüsler itelemeden gidiyor. İsterseniz size de gönderelim, eskiden bizim orada ot arabalarını iteliyorlardı, bakıyorum İstanbul'da da otobüslere sırt veriyorlar.. Talepte bulunursanız İstanbul'a sembolik de olsa 2 otobüs göndeririz."

Savcı Sayan: İstanbul'a itelenmeyen otobüs gönderebiliriz - Video







"PARTİLER FARKLI DA OLSA İSTANBUL HEPİMİZİN"

İstanbul'a otobüs desteği önerisinde bulunduğu telefon görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşan Savcı Sayan şu ifadeleri kullandı:

"Partiler farklı da olsa İstanbul hepimizindir. İsterlerse bizde 2 otobüsle katkı yapabiliriz. Mehmet Tevfik Göksu başkanım bize vekalet edebilirsiniz."



