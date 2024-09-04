DHA

Bolu’dan giriş yapılabilen doğal güzelliklerden biri olan Abant Gölü Milli Parkı’na, Düzce tarafından da erişim sağlamak amacıyla başlatılan yol çalışmaları Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bu çalışmalar üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yol yapımının devam ettiği bölgeye giderek tepkisini dile getirdi.

"SENİ İŞ MAKİNELERİYLE KARŞILARIM"

Başkan Özcan, Abant Gölü Milli Parkı’na orman içinden yol açılmasına karşı çıkarak,

dedi.

"YÜZLERCE ESNAF ZARAR GÖRECEK"

Özcan, ayrıca bu alternatif yolun, Abant Gölü Milli Parkı güzergâhında bulunan esnafA da zarar vereceğini belirterek, şunları söyledi:

Şu anda Samandere Şelaleleri’nin hemen yanındayız. Düzce’den Abant’a yol açılıyor ve bu, tamamen Düzce Belediye Başkanı’nın kişisel hırsları yüzünden yapılıyor. Bir ay önce Düzce Belediye Başkanı bu konuda açıklama yaptı, ancak bizim siyasiler, iktidarıyla muhalefetiyle sessiz kaldı. Bir ay boyunca sabırla bekledim, acaba bir tepki gelecek mi diye. Ama kimse Bolu’nun sorunlarına el atmıyor. Düzce’den buraya gelerek binlerce ağacı kesip doğa katliamı yaparak Abant’a yol açmaya çalışıyorlar. Çevreciler, siyasiler, herkes duysun! İktidar veya muhalefet fark etmeksizin soruyorum: Buna tepki göstermeyeceksiniz de neye göstereceksiniz? Abant yolundaki yüzlerce esnafın ne olacağını hiç düşündünüz mü? Bu sorunu sadece ben mi dile getireceğim? Bizim milletvekillerimiz, il başkanlarımız ne yapıyor?