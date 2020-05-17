Trabzon’da karla kaplı yayla yolları açılıyor

Trabzon'da kar nedeniyle kapalı olan 18 yayla yolu, ekiplerin çabalarıyla yeniden açılıyor.

Doğu Karadeniz'de baharın ardından yöre halkı, koronavirüs önlemleri kapsamında yaylalara henüz çıkamasa da, bazı yaylaların yolları halen kapalı olduğu için açılmaya başlandı.

TRABZON'DA 5 METREYİ GEÇEN KARLI YOLLAR TEMİZLENİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bahar aylarına rağmen kardan kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Çığ düşen alanlarda yer yer 5 metreyi aşan kar birikintileri iş makineleri ile küreniyor. Kentte 18 yayla yolunda karla mücadele çalışmalarının süreceği belirtildi.