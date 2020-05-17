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    Trabzon’da karla kaplı yayla yolları açılıyor

    Trabzon'da kar nedeniyle kapalı olan 18 yayla yolu, ekiplerin çabalarıyla yeniden açılıyor.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 22:55
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    Trabzon’da karla kaplı yayla yolları açılıyor

     

    Doğu Karadeniz'de baharın ardından yöre halkı, koronavirüs önlemleri kapsamında yaylalara henüz çıkamasa da, bazı yaylaların yolları halen kapalı olduğu için açılmaya başlandı.

    TRABZON'DA 5 METREYİ GEÇEN KARLI YOLLAR TEMİZLENİYOR

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bahar aylarına rağmen kardan kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

    Çığ düşen alanlarda yer yer 5 metreyi aşan kar birikintileri iş makineleri ile küreniyor. Kentte 18 yayla yolunda karla mücadele çalışmalarının süreceği belirtildi.

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