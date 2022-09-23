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    Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları anketi

    SONAR araştırma, Türkiye genelinde CHP'li ve AK Partili başkanları seçmene sordu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 19:30
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 19:53
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    Türkiye'nin en beğenilen belediye başkanları anketi

    Türkiye son dönemde 1 yıldan az bir süre kala 2023 seçimlerine odaklandı.

    İktidar ve muhalefetin aday tartışmaları devam ederken anket şirketleri de art arda araştırmalarını yayınlıyor.

    SONAR araştırma ise son çalışmasında yerel yönetimlere odaklandı.

    Şirket, iktidar ve ana muhalefette siyaset yapan Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanlarını ve bu büyükşehirlerdeki ilçe başkanlarını ayrıca Türkiye genelinde ilçe başkanalrını araştırdı.

    Araştırmada seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraati soruldu.

    AK Partili en beğenilen büyükşehir belediye başkanı

    Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen AK Partili büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı.

    Yüzde 55,7 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 54,2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takip etti.

    Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 50,4 ile üçüncü olurken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 49,1 ile 4. sıraya yerleşti.

    İlk dört başkanın ardınan sonra sıralama şu şekilde;

    Konya Büyükşehir Belediye Başkanı U. İbrahim Altay
    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu
    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
    Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Z. Abidin Beyazgül
    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz

    Türkiye nin en beğenilen belediye başkanları anketi #1

    En beğenilen CHP'li büyükşehir belediye başkanı

    Araştırmada CHP büyükşehir başkanlarının en beğenileni ise yüzde 60,2 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

    Çerçioğlu'nu yüzde 52,4 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izlerken üçüncü sırayı yüzde 51,6 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı.

    Ankette dördüncü sırayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek alırken sıralama şu şekilde devam etti;

    Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
    Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün
    Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak

    Türkiye nin en beğenilen belediye başkanları anketi #2

    İstanbul ilçe belediyelerinde en beğenilen CHP'li başkan

    Araştırmada İstanbul'daki ilçelerde CHP'nin en beğenilen başkanı ise yüzde 59,8 ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel oldu.

    Yüksel'i 56,3 ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 55,1 ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 53,4 ile Esenyurt Belediye Başkanı Deniz Bozkurt, 51,2 ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç takip etti.

    Türkiye nin en beğenilen belediye başkanları anketi #3

    İstanbul ilçelerinde AK Parti'nin en iyileri sıralaması

    AK Parti'nin istanbuldaki en beğenilen ilçe başkanı 66,3 ile Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu oldu.

    Göksu'dan sonra ikinci sırayı 63,2 ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz alırken, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yüzde 61,4 ile üçüncü oldu.

    60,3 ile dördüncü sıraya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gelirken Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 5. sırada yer aldı.

    Türkiye nin en beğenilen belediye başkanları anketi #4

    İstanbul hariç en beğenilen CHP'li başkanlar;

    Türkiye nin en beğenilen belediye başkanları anketi #5

    İstanbul hariç en beğenilen AK Parti'li başkanlar;

    Türkiye nin en beğenilen belediye başkanları anketi #6


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