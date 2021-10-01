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    Yozgat'ta belediye başkanı, ‘bağımlılık yapmasın’ diye makam koltuğundan vazgeçti

    Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nin Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, "bağımlılık yapar" diye 2 yıldır makam koltuğu yerine sandalyede oturarak görev yapıyor.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 01:58
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    Yozgat'ta belediye başkanı, ‘bağımlılık yapmasın’ diye makam koltuğundan vazgeçti

    2019 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den belediye başkanı seçilen, ardından CHP'ye geçen Bahadın Belde Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, göreve geldikten sonra makam koltuğunu kaldırıp yerine sandalye koydu.

    "KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM"

    Başkan Bozdemir, koltuk sevdalısı biri olmadığını ve bu nedenle 2 yıldır sandalyeye oturarak görev yaptığını söyledi. Bozdemir, "Makam koltuğu oturan kişide bağımlılık yapıyormuş. Bir oturan bir daha o koltuğu terk edemiyormuş. Bu alışkanlık bana da bulaşır diye geldiğim ilk gün makam koltuğunu depoya kaldırdım. Yerine mütevazı bir sandalye, üzerine bir de minder koydum ve orada oturarak görevimi yapmaya çalışıyorum" dedi.

    Yozgat ta belediye başkanı, ‘bağımlılık yapmasın’ diye makam koltuğundan vazgeçti #1

    "KAPIM SÜREKLİ AÇIK, SEKRETERİM YOK"

    Sadece koltuk alışkanlığını değil, başka alışkanlıkları da terk ettiğini ifade eden Bozdemir, "Örneğin, benim kapım sürekli açıktır. Herhangi bir nedenle gelen bir vatandaşımız doğrudan içeri girebilir. Çünkü sekreterim de yoktur. Ziyaretçimizin özel bir konusu varsa, o zaman kapıyı kapatırım. Bunun haricinde ziyaretçilerime kapım her zaman sonuna kadar açıktır" diye konuştu.

    Yozgat ta belediye başkanı, ‘bağımlılık yapmasın’ diye makam koltuğundan vazgeçti #2

    Yozgat ta belediye başkanı, ‘bağımlılık yapmasın’ diye makam koltuğundan vazgeçti #3

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