Yerköprü Şelalesi piknik alanına dönüştürüldü

Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Çiftepınar köyü sınırları içinde bulunan doğal sit alanı niteliğindeki Yerköprü Şelalesi, daha çok turist çekmek için yapılan çevre düzenlemesiyle tüm doğallığını yitirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp bir inşaat şirketine devredilen ve 20 milyon liraya mal olacağı öne sürülen projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da destek verirken ortaya çıkan sonuç yöre halkının tepkisini çekti.

JEOPARK KRİTERLERİ TAŞIYOR

Yerköprü Şelalesi, Göksu ile Karasu nehirlerinin buluştuğu noktada oluşan Türkiye’nin doğal miraslarından biri. Sahip olduğu karstik oluşumlar ve hidrojeolojik yapısı nedeniyle jeopark kriterleri taşıyor. İnsan eliyle tüm doğal güzelliğini yitiren Yerköprü Şelalesi'ndeki tahribatı gazeteci Yusuf Yavuz blogunda yayınladığı haberle duyurdu.

DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLMİŞTİ

Doğal sit alanı ilan edilen Yerköprü Şelalesi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak bir inşaat şirketine ihale edilen proje ile adeta piknik alanına dönüştü. Üç etaptan oluşan proje kapsamında şelalenin olduğu alana bir restoran ve kafeterya, seyir terası, çay bahçesi, mescit, 30 civarında kamelya, otopark gibi üniteler inşa edildi. Traverten oluşumların yok edildiği projenin uygulaması sırasında küçük mağaraların da yer aldığı kayalık bölge dinamitle patlatılırken, şelalenin tam karşısına bir de asma köprü inşa edildi.

"ÇOK GÜZEL BİR MEKANI ZİYARET ETMİŞ OLACAKLAR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar şelale çevresine yasal engellerden dolayı çok fazla işlem yapılamamıştı. Biz de buraya üç aşamadan oluşan bir yatırım yapıyoruz. Projenin ilk etabını tamamladık, ikinci etabın da yüzde 50’si bitmiş durumda. İnşallah tüm çalışmalar bittiğinde şelale çok sayıda yerli ve yabancı turistin akınına uğrayacak. 100 bin metrekarelik alanda düzenleme gerçekleştiriyoruz. Buraya gelen turistler her anlamda fiziki olarak çok güzel bir mekânı ziyaret etmiş olacak” görüşünü dile getirmişti.