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Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin birinci oldu

Model ve sunucu Gizem Şahin, “Miss Freedom of The World 2019”un birincisi oldu. Şahin, ünlü internet fenomeni Kim Kardashian’a olan benzerliği ile de dikkat çekti.

Detay Haber | 03.07.2019 - 09:14..
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Bu yıl 9. kez düzenlenen “Miss Freedom of The World 2019”, Kosova’nın Prizren şehrinde yapıldı.

Aralarında Rusya, İspanya, Portekiz, Fas, Avusturalya, Almanya, Güney Sudan, Fransa gibi otuz ülkeden güzellerin boy gösterdiği yarışma, 14 günlük kamp süresi ile yapıldı.

KIM KARDASHIAN'A OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Enis Onat’ın direktörlüğünde gerçekleşen yarışmada Türkiye’yi, modellik ve sunuculuk yapan Gizem Şahin temsil etti. Yarışmaya katılmadan önce New York Fashion Week’e model olarak katılan ve podyuma çıkan Gizem Şahin, defilelerde dünyaca ünlü internet fenomeni Kim Kardashian’a olan benzerliği ile de dikkat çekmişti.

Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin birinci oldu

ELİNDE TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜDÜ

Kosova’da 14 süren kamp boyunca çeşitli aktivitelere katılan Gizem Şahin, diğer finalistler ile birlikte Kosova’nın milli karnaval yürüyüşüne de katıldı. Yürüyüş boyunca elindeki bayrağı hiç bırakmayan Türk güzeline, Kosovalılar büyük ilgi gösterdi. Kosova’da TV programlarına da katılan Gizem Şahin, herkesten tam not aldı.

Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin birinci oldu

BİRİNCİ OLDU

Programlarda şarkıcı tarafını da gösteren güzele, Kosovalı şarkıcılar ilgi gösterdi. Final gecesinde de büyük beğeni kazanan Türk güzeli Gizem Şahin, “Miss Freedom of The World 2019” ün jürisinden de tam not aldı ve yarışmanın birincisi ilan edildi. Yarışmada ikinciliği Rusya, üçüncülüğü Sırbistan, dördüncülüğü Fas’lı güzel alırken, Kamerunlu güzel ise beşinci oldu.

Yerli Kim Kardashian Gizem Şahin birinci oldu

"BANA SAHİP ÇIKTILAR"

Gizem Şahin, “Kosova’da 14 gün süren kamp boyunca çok sayıda Türkçe bilen kişiyle karşılaştım. Bana çok destek oldular ve sahip çıktılar. Kendimi evimde gibi hissettim.” dedi.

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