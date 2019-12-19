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Yerli Malı Haftası etkinliğinde 71 öğrenci zehirlendi

İstanbul'un Esenyurt ve Tokat'ın Erbaa ilçelerinde okullarda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde 71 öğrenci, yedikleri gıdalardan rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı.

İHA | 19.12.2019 - 02:06..
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Esenyurt Tevfikbey Ortaokulu’nda, yerli malı haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, öğrenciler son derste getirdiği yiyecek ve içecekleri çıkartarak yemeye başladı.

Yerli Malı Haftası etkinliğinde 71 öğrenci zehirlendi

30 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Kısa bir süre sonra yaklaşık 30 öğrenci mide bulantısının olduğunu öğretmenlerine söyledi. Okul yönetimi öğrencilerin durumunun kötüye gittiğini fark edince okula ambulans çağırdı. Okula gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından midesi bulanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Yerli Malı Haftası etkinliğinde 71 öğrenci zehirlendi

10 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanelerde yapılan müdahale sonrasında öğrenciler taburcu edilirken, 10 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yerli Malı Haftası etkinliğinde 71 öğrenci zehirlendi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ‘Yerli Malı Haftası’ sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Harun Yüksel Ortaokulunda yaşandı. Yerli Malı Haftası için evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. Öğrencilerden 37’si ayakta tedavinin ardından taburcu edilirken, 4 öğrenci ise müşahede altına alındı. Tedavisi devam eden öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erbaa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların okulda yediği yiyeceklerden numune aldı.

TOKAT'TA DA 41 ÖĞRENCİ ZEHİRLENMİŞTİ

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki Harun Yüksel Ortaokulunda, Yerli Malı Haftası için evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. Öğrencilerden 37’si ayakta tedavinin ardından taburcu edilirken, 4 öğrenci ise müşahede altına alındı.

Tedavisi devam eden öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erbaa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların okulda yediği yiyeceklerden numune aldı.

Yerli Malı Haftası etkinliğinde 71 öğrenci zehirlendi

Yerli Malı Haftası etkinliğinde 71 öğrenci zehirlendi

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