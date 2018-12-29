taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır

Modern tank topu mühimmatının, bin adetlik ilk kafilesi teslim edilirken, envanterdeki tanklarla yapılan atışlı testler başarıyla gerçekleştirildi.

AA | 29.12.2018 - 10:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), tank mühimmatı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yerli ve milli olarak üretilen modern tank topu mühimmatında bin adetlik ilk kafile teslim edilirken, envanterdeki tanklarla gerçekleştirilen atışlı testler başarıyla geçildi.

TESTLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

MKEK, Türkiye'de daha önceden üretimi yapılmayan 120 milimetre MOD300 HE-T Tank Topu mühimmatı için, kurum öz kaynaklarıyla 20 Ocak 2017'de Ar-Ge faaliyetlerine başladı. Yürütülen çalışmalar sonunda, 1 Mart 2018'de tasarım doğrulama testleri de başarıyla tamamlandı.

Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır

Kurumun tesislerinde, bir yıl gibi kısa sürede tamamı yerli ve milli olarak üretilen bin adetlik ilk kafile mühimmatın atışlı testleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) temsilcilerinin katılımıyla 25 Aralık'ta başarıyla gerçekleştirildi.

İHTİYAÇLARA YANIT OLACAK

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları ve talebi doğrultusunda geliştirilen modern tank topu mühimmatı, açık alandaki, beton sütre gerisindeki ve bina içindeki düşman unsurlarına karşı etkili oluyor.

Mühimmat, TSK'nin iç güvenlik operasyonlarıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında ortaya çıkan ve gelecek süreçte ortaya çıkabilecek operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere MKEK'nin yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda, kurumun imkan ve kabiliyetleri içinde tasarlandı ve geliştirildi.

Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır

ÜRETİM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

MSB ile MKEK arasında imzalanan 8 bin adetlik sözleşmenin, kalan 7 bin adedine yönelik üretim faaliyetleri hızla devam ediyor.

Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır

Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

Pentagon'un Suriye'den kontrollü çekilme açıklaması

33
Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

Macron'un resmi tatil konutuna Sarı Yelekliler baskını

13
Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don görülecek

10
Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

Twitter'da Allah c.c. adlı hesap sahibine 7 bin lira ceza

60
Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

Sevgilisi ile tartıştı terastan aşağı atladı

50
Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru

Serdar Aziz Fenerbahçe'ye doğru

17
Özel harekatçılar yemin etti

Özel harekatçılar yemin etti

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir