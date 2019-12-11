Yerli motor için Türkiye'ye dönen profesör

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atılımı için ülke içinde çalışmalar devam ederken; yurt dışındaki Türk bilim insanları da tersine beyin göçü yaparak ülkeye dönüyor.

YANMA ÜZERİNE ÇALIŞAN PROF TÜRKİYE'DE

Fransa'da motorların yanması üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. İskender Gökalp, 43 yıl sonra Türkiye'ye döndü.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği'nden mezun olan Gökalp, ardından Fransa'ya gitti.

Burada Fransa'nın TÜBİTAK'ı CNRS'de çalışmalarını yapan Prof. Dr. İskender Gökalp; Türkiye'de yerli motor için çalışmalarını; yanma, temiz yakıtlar ve hidrojen yakıtlar üzerinde sürdürecek.