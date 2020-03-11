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Yerli otomobil 12 Mart'ta Gemlik'te sergilenecek

Yerli elektrikli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek tanıtım toplantısında kullanıcılara açılacak.

AA | 11.03.2020 - 08:54..
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen ve geçtiğimiz haftalarda Gebze’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan otomobil, 12 Mart'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek olan tanıtım toplantısında sergilenecek.

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Etkinlik için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Gemlik Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, "Otomobilimizin paydaşları, çözüm ortakları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak. Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

Gemlik Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Yıldırım da Türkiye'nin Otomobili'nin, Gemlik'te üretilecek olmasından büyük heyecan duyduklarını dile getirdi.

İLÇE HALKI DA DAVETLİ

Otomobilin, toplantının yapılacağı otelin önünde sergileneceği bilgisini veren Yıldırım, tüm ilçe halkını aracı görmeye davet etti.

Yerli otomobil 12 Mart'ta Gemlik'te sergilenecek

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