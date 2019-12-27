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Yerli otomobil, Gemlik'te kurulacak fabrikada üretilecek

Erdoğan, yerli otomobilin tanıtım programında, üretim yapılacak fabrikanın Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını açıkladı.

DHA | 27.12.2019 - 16:53..
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Türkiye'nin yerli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, yerli otomobilin üretiminin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Haralar bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikada yapılacağını açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar olacağı belirtildi.

Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek VİDEO

Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek -2

4 BİN 323 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Bursa'nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesi, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla biliniyor.

Tesisin kurulacağı alanın, TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik arazi olması dolayısıyla tercih edildiği belirtildi. 22 milyar lira ile kurulacak olan yerli otomobil üretim tesisinde ise 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek -1

Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek -3

Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek -4

Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek -5

Yerli otomobil, Gemlik'te üretilecek -6

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