Yerli otomobil sosyal medyada büyük ilgi gördü

Türkiye'nin 60 yıllık hayali dün gerçeğe döndü. Yerli otomobil üretmemize engel olanların ve Devrim'in rafa kaldırılmasının ardından TOGG'un ürettiği yerli otomobil dün tanıtıldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sedan ve SUV modellerinin tanıtıldığı otomobil kamuoyunun ilgisini de çekti. Belediyeler toplu sipariş vereceğini açıklarken halk da ön sipariş açılması halinde para yatıracağını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM: YERLİ OTOMOBİL

Sosyal medyada da gündem yerli otomobil oldu. 2017 yılının sonunda Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Erdoğan'la çekilen fotoğrafı üzerine yapılan caps sosyal medya kullanıcıları tarafından sıkça paylaşılıyor.