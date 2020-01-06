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Yerli otomobilde temel 2020'nin ilk yarısında atılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fabrikasının temelinin 2020'nin ilk yarısında atılacağını söyledi.

AA | 06.01.2020 - 11:28..
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Yerli otomobilde temel 2020'nin ilk yarısında atılacak

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SATIN ALMAK İSTEYENLER YÜZDE 89"

Yerli otomobilin beğenilme oranı, fabrika ve marka süreciyle ilgili konuşan Bakan Varank, şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Fabrika için ilk hedef, Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması. Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak. Ön para ödenerek ön sipariş uygulaması daha başlamadı. Bu, marka lansmanı sonrası şirketin uygulayacağı metot olacak."

Yerli otomobilde temel 2020'nin ilk yarısında atılacak


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