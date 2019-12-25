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Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

27 Aralık'ta resmi olarak tanıtımı yapılması beklenen Türkiye'nin ilk yerli otomobilinden bu kez brandasız bir fotoğraf paylaşıldı.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 05:16..
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Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Türkiye'nin yıllardır beklediği yerli otomobil projesinde sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık Cuma günü yerli otomobilin tanıtılacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin brandalı iki fotoğrafını paylaşmıştı.

Büyük heyecana neden olan fotoğrafların ardından, yerli otomobilin yeni bir fotoğrafı daha paylaşıldı.

YERLİ OTOMOBİLİN BRANDASIZ FOTOĞRAFI

WhatsApp hattımıza gönderilen ve yerli otomobile ait olduğu iddia edilen fotoğraflarda, aracın ön ve arka tarafındaki detaylar, farları ve aynaları, önceki fotoğraflardan edinilen bilgilerle hemen hemen örtüşüyor.

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

Yerli otomobilden brandasız fotoğraf

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