Yerli otomobili beğendiği için linç edilen CHP'liler

Türkiye, yerli otomobilini dün ilk kez gördü. İlgiyle takip edilen tanıtımın ardından sosyal medyada da yerli otomobil en çok konuşulan konulardan oldu.

Parti ayrımı gözetmeden CHP ve diğer muhalefet partili isimler de yerli otomobile destek verdiler.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerli otomobil alacaklarını açıklarken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş destek olacaklarını belirtti.

TEPKİ GÖRDÜLER

Ancak, yerli otomobille fotoğrafını paylaşan destek veren isimler kendi partililerinden tepki gördüler.

İmamoğlu ve Yavaş'ın paylaşımlarının altında da linç mesajları geldi.

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı VİDEO