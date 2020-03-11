Yerli otomobilin 12 Mart'ta planlanan tanıtım toplantısı ertelendi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan otomobilin, 12 Mart'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek olan tanıtım toplantısında sergileneceği duyurulmuştu.

TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.