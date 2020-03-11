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Yerli otomobilin 12 Mart'ta planlanan tanıtım toplantısı ertelendi

12 Mart'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenmesi planlanan yerli otomobilin tanıtım etkinliği ileri bir tarihe alındı.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 15:39..
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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan otomobilin, 12 Mart'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenecek olan tanıtım toplantısında sergileneceği duyurulmuştu.

YERLİ OTO

TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN 10 SORU - YouTube

Yerli otomobilin 12 Mart'ta planlanan tanıtım toplantısı ertelendi

Yerli otomobilin 12 Mart'ta planlanan tanıtım toplantısı ertelendi

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