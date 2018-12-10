Yerli otomobilin dünyaya entegresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı’nda işaret ettiği ve 2019’da prototiplerini açıklamasını istediği firmalar yerli otomobili 2021’de satışa hazır olacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

YÜZDE 70 TASARRUFLU

Gelen bilgiler yerli SUV modelinin B ve C segmentli 5 farklı modeli olduğu yönünde.İlk olarak spor tarzda olacak SUV modeli yakında görücüye çıkacak. SUV modeline karar verilmesinin en büyük nedeni; aileler tarafından çok rağbet görmesi ve maliyetinin kendi segmentindeki arabalara göre yüzde 70 daha ekonomik olacağının açıklanması.

İHRACAT PASTASINDA BÜYÜK BİR DİLİM

Merakla beklenen yerli araba projesi beklendiği gibi 2021’de hayata geçerse, ihracatta son dönemde çağ atlayan Türkiye, yerli otomobil ile farklı bir ihracat yoluna da girmiş olacak.

Otomobil sanayisinin, dünyadaki ihracat rakamları düşünüldüğünde bu büyük pastadan dilim almak hayati önem arz ediyor. Türkiye'de en çok ihracat yapılan alanların başında otomotiv sektörü geliyor. Yerli otomobil üretimiyle birlikte, sektörün yıllık ihracat rakamına milyarlarca dolar katkı yapması bekleniyor.

DÜNYA PİYASASINDA YERLİ ÜRETİM YABANCILAŞTI

İsveç denince akla gelen en büyük markalardan birisi olan Volvo’yu satın alan ve Mercedes'in de üreticisi olan Alman Daimler AG'nin %10 hissesini satın alan Çin devi Geely’nin hamlesi, İngiliz’lerin A+Plus otomobili olan Rolls Royce’un Alman’lara satılması, Japon Nissan’ın Fransız’lara geçmesi gibi onlarca örnek varken pastanın ne derece büyük ve değişken olduğunu görmek mümkün.

Yani ilerleyen senelerde seri üretime geçince, üretilen markanın arkasında durmakta en az üretim kadar değerli. Böyle büyük rakamların döndüğü bir piyasaya geç de olsa dahil olarak, çağı yakalamak için son teknoloji ile dizayn edilmiş, elektrik ile çalışan, doğa dostu, Türk markalarını tüm dünyaya tanıtıp, bundan Türk ekonomisine destek sağlamak son yılların en değerli projelerinden birisi.