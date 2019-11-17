Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

Geçtiğimiz aylarda, Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’ye dönüp, Keban Barajı'nda bir adaya yerleşen Ziya Abay'ın büyüleyici adasındaki yaşamı, yurt genelinde gündem olmuş, çok ilgi çekmişti.

Yerli Robinson Ziya Dede, yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan dikip, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturmuştu.

YENİ FİDANLAR DİKECEK

Mütevazı barakasında yaşamına devam eden Ziya Abay, şimdilerde bin 700 TL’lik emekli maaşı ile kiraz fidanı alıp dikmek için hazırlık yapıyor.

Yetiştirdiği meyveleri toplayan ve ücretsiz olarak isteyene dağıtan Abay, sonbaharın son günlerinde kış öncesi budama ve çapa işlemleri gerçekleştirirken, adadaki 10 kendisiyle de yakından ilgileniyor.

Budama yaptığını ve 150 tane kiraz dikeceğini belirten Ziya Abay, “Bin 700 lira emekli maaşım var. Onunla kiraz fidanları almayı düşünüyorum. Kargo parası ile 2 bin lirayı buluyor. Maaşımdan bana bir şey kalmıyor ama olsun ben ağaç dikmeye devam edeceğim” dedi.

''DİKİLEN FİDANLARA İNSANLAR SAHİP ÇIKSIN''

11 milyon fidan dikildiğini duyduğunda çok sevindiğini vurgulayan Abay, “Bu uygulamaya devam edilsin, bizim dağlarımız boş. Bende kendi çabamla gezerek boş yerlere badem ağacı dikiyorum. Adada birçok fidan yeri ayarladım. Onları da dikersem 4 bin 200 ağacım oluyor. Güneş enerjisi sistemi olursa bu ağaçlara daha iyi bakarım. Mazot çok pahalı, başa çıkamıyorum. 11 milyon fidan dikilmiş eğer bunların bakımı olursa çok güzel yeşerir her taraf. Ben tek başıma 3 bin 500 ağaç diktim. Dikilen ağaçlara insanlar sahip çıkarsa çok faydalı olur, her taraf yemyeşil olur. Bende mutlu olurum tüm Türkiye Cumhuriyeti mutlu olur. Fidan dikmenin tam zamanı bakımı ve dikilirken can suyu verilirse yeşerir" şeklinde konuştu.

ZİYARETÇİSİ EKSİK OLMUYOR

Yaşamının haberleştirilmesinden sonra kendisini çok ziyarete gelen olduğunu dile getiren Abay, “Adana’dan 70 kişi geldi. Mersinde gelenler oldu. Tunceli’den, Elazığ'dan gelenler oldu. Her yerden gelenler oluyor. Adaya ‘Huzur Adası’ diyorum. Buraya gelerek bana gönüllü olarak yardımcı olurlarsa ben çok mutlu olurum. Benim gücüm yetmiyor artık. Buraya gelenler temiz hava alırlar. Ben her mevsim buradayım. Üşüsem de buradan ayrılmam. Benim buradaki en yakın arkadaşlarım 10 tene kedi, onlarla konuşuyor ve zaman geçiriyorum. Kediler benimle beraber gezerler, oynamak istiyorlar benimle. Seviyorum onları canlı olduğu için ağaçlarımı da seviyorum. Ağaçlarımla da arada konuşuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.