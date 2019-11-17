taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

14 yıl önce Keban Barajı'nda yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan dikip adaya can veren Ziya Abay, kış için hazırlanıyor.

İHA | 17.11.2019 - 11:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz aylarda, Eskişehir’de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli’ye dönüp, Keban Barajı'nda bir adaya yerleşen Ziya Abay'ın büyüleyici adasındaki yaşamı, yurt genelinde gündem olmuş, çok ilgi çekmişti.

Yerli Robinson Ziya Dede, yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan dikip, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturmuştu.

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

YENİ FİDANLAR DİKECEK

Mütevazı barakasında yaşamına devam eden Ziya Abay, şimdilerde bin 700 TL’lik emekli maaşı ile kiraz fidanı alıp dikmek için hazırlık yapıyor.

Yetiştirdiği meyveleri toplayan ve ücretsiz olarak isteyene dağıtan Abay, sonbaharın son günlerinde kış öncesi budama ve çapa işlemleri gerçekleştirirken, adadaki 10 kendisiyle de yakından ilgileniyor.

Budama yaptığını ve 150 tane kiraz dikeceğini belirten Ziya Abay, “Bin 700 lira emekli maaşım var. Onunla kiraz fidanları almayı düşünüyorum. Kargo parası ile 2 bin lirayı buluyor. Maaşımdan bana bir şey kalmıyor ama olsun ben ağaç dikmeye devam edeceğim” dedi.

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

''DİKİLEN FİDANLARA İNSANLAR SAHİP ÇIKSIN''

11 milyon fidan dikildiğini duyduğunda çok sevindiğini vurgulayan Abay, “Bu uygulamaya devam edilsin, bizim dağlarımız boş. Bende kendi çabamla gezerek boş yerlere badem ağacı dikiyorum. Adada birçok fidan yeri ayarladım. Onları da dikersem 4 bin 200 ağacım oluyor. Güneş enerjisi sistemi olursa bu ağaçlara daha iyi bakarım. Mazot çok pahalı, başa çıkamıyorum. 11 milyon fidan dikilmiş eğer bunların bakımı olursa çok güzel yeşerir her taraf. Ben tek başıma 3 bin 500 ağaç diktim. Dikilen ağaçlara insanlar sahip çıkarsa çok faydalı olur, her taraf yemyeşil olur. Bende mutlu olurum tüm Türkiye Cumhuriyeti mutlu olur. Fidan dikmenin tam zamanı bakımı ve dikilirken can suyu verilirse yeşerir" şeklinde konuştu.

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

ZİYARETÇİSİ EKSİK OLMUYOR

Yaşamının haberleştirilmesinden sonra kendisini çok ziyarete gelen olduğunu dile getiren Abay, “Adana’dan 70 kişi geldi. Mersinde gelenler oldu. Tunceli’den, Elazığ'dan gelenler oldu. Her yerden gelenler oluyor. Adaya ‘Huzur Adası’ diyorum. Buraya gelerek bana gönüllü olarak yardımcı olurlarsa ben çok mutlu olurum. Benim gücüm yetmiyor artık. Buraya gelenler temiz hava alırlar. Ben her mevsim buradayım. Üşüsem de buradan ayrılmam. Benim buradaki en yakın arkadaşlarım 10 tene kedi, onlarla konuşuyor ve zaman geçiriyorum. Kediler benimle beraber gezerler, oynamak istiyorlar benimle. Seviyorum onları canlı olduğu için ağaçlarımı da seviyorum. Ağaçlarımla da arada konuşuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

Yerli Robinson kışa hazırlanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

İran İçişleri: Düzeni bozan protestolara müdahale edilecek

97
Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

Çin'in Sincan'daki baskı politikasının belgeleri sızdı

151
Kruse'nin nargile keyfi

Kruse'nin nargile keyfi

46
Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

Pompeo'dan İranlı protestoculara: ABD yanınızda

181
Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

Avukatın etek boyunu ölçen hakim göreve başladı

100
Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

26
TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

TAI'de Kotil Ailesi'nin üyeleri var

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir