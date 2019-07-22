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Yerli sosyal medya uygulaması 'Yazbee' kullanıma açıldı

Türk girişimci ve mühendislerin geliştirdiği yerli sosyal medya platformu 'Yazbee', kullanıma hazır hale geldi.

DHA | 22.07.2019 - 09:58..
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Yüzde yüz yerli yazılım ile geliştirilen yeni sosyal medya uygulaması Yazbee, gerekli testlerin sona ermesinin ardından kullanıcıların hizmetine sunuldu.

Türk girişimci ve mühendislerin geliştirdiği yerli sosyal medya platformu Yazbee, gelecek yıl 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Uygulama aynı zamanda hukuk, yazılım, veri analistleri başta olmak üzere toplamda 500 nitelikli insana da iş imkanı sağlıyor.

yazbee

Uygulamanın kurucu başkanı Arif Ünver, 3 buçuk yıldır ürün üzerinde çalıştıklarını belirterek, şu anda Türkiye'deki 50 milyon sosyal medya kullanıcısına hizmet verebilecek altyapılarının olduğunu ifade etti.

YAZBEE'NİN ÖZELLİKLERİ

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Yazbee'de de kişi takibi olduğunu söyleyen Ünver, “Haber, magazin, spor, siyaset, kariyer, teknoloji, genç ve mizah gibi toplumun her kesimini ilgi duyduğu 24 konu başlığı belirledik. Kullanıcılar isterlerse kişi takip etmeden ilgi alanlarına göre konu başlıklarını takip ederek paylaşımları görebilir. Hedef kitleye ulaşmak için konu başlıkları çok önemli." ifadelerini kullandı.

DİĞER SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA BULUNMAYAN 'BEĞENMEME' ÖZELLİĞİ DE MEVCUT

Ünver, “Ayrıca popüler kullanıcılar paylaşımlarının altına kendilerine yazılan hakaret mesajlarından rahatsızlar. Bunun için 'yoruma kapalı paylaşım' seçeneği getirdik. Kullanıcılar paylaşımları yoruma kapalı bir şekilde yapabilir. Diğer taraftan 'beğenmeme' seçeneğimiz var. Kullanıcı paylaşımını beğenenlerin kim olduğunu görebilir ama beğenmeyenleri göremez. Böylece insanlar rahat bir şekilde kendilerini ifade edebilecek. Çalışmalarımız devam ediyor, yeni özellikler de kazandıracağız." dedi.

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