Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Kara ve hava sistemleriyle birlikte deniz sistemlerinde de başarılı adımlar atılıyor.

ÇAFRAD SİSTEMİ 2023'TE DEVREYE GİRECEK

2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi planlanan Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD), havadan gelecek tehditleri algılayıp, yerini tespit edebiliyor. 4 tane üretilmesi planlan radar sayesinde, Türkiye'nin hava sahası, denizlerdeki destroyerler aracılığıyla da tamamen kontrol altına alınacak.

11 ARALIK'TA İLK TESTTEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Deneme amaçlı TCG Göksu fırkateynine monte edilen ÇAFRAD sistemi, ilk testini, Karadeniz'de 11 Aralık'ta gerçekleştirdi. ÇAFRAD, TUSAŞ'ın ürettiği yine yerli ve milli teknoloji olan Şimşek hedef uçağını önce buldu, sonra yerini tespit etti. Ardından ateşlenen ESSM füzesiyle test başarılı bir şekilde noktalandı.

Yerli ve milli ÇAFRAD ilk testten başarıyla geçti VİDEO

BESMELEYLE BAŞLAYAN TEST

Twitter'da SavunmaSanayiST adıyla bu alanda paylaşımlar yapan sayfanın videosunda, görevli askerlerin "Bismillah" diyerek ateşlemeyi yaptığı anlar da yer aldı.

HEDEF TF-2000 DESTROYERLERİNDE KULLANMAK

Savunma sanayi projelerinde amaçlanan ise; ÇAFRAD'ın, yerli ve milli TF-2000 Hava Savunma Destroyerleri'ne monte edilmesi. Böylece Türkiye, yerli ve milli destroyerlerinde yerli ve milli radar sistemiyle, havadan gelecek tehditleri tespit edip, yerini bulacak, yerli ve milli füzelerle müdahale edecek.