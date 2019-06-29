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Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

Gökbey Projesi kapsamında üretilen ikinci prototip helikopter, ilk sertifikasyon uçuşunu yaptı.

AA | 29.06.2019 - 16:26..
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Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirilecek olan ve tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılan Gökbey, ilk sertifikasyon uçuşunu bugün gerçekleştirdi.

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

BAŞARIYLA UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, başkanlığın başlattığı Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan izin çerçevesinde, ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de "TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Gökbey helikopterimiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi. 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

SERTİFİKASYON UÇUŞLARI

Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri olan Gökbey'in ilk prototipi, ilk test uçuşunu 2018 Eylül'de yaptı. İkinci prototipin bugünkü uçuşuyla ise 2021'de tamamlanması hedeflenen sertifikasyon uçuş testlerine başlandı. Gökbey helikopterinin, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi öngörülüyor.

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

YERLİ MOTOR YOLDA

Bir yandan envantere girmesi ve seri üretiminin başlatılması ghedeflenen Gökbey için diğer yandan da yerli motor için Ar-Ge çalışmaları sürüdürlüyor. Eskişehir'de üretilen T700-TEI-701D turboşaft motorunun teslim edilmesinin arından üzerinde çalışmalarına ASELSAN ve TUSAŞ tarafından devam ettiriliyor. Mevcut koşullarda yabancı iştirak ile üretilen motor kullanan Gökbey için yakın zamanda T700-TEI-701D ile banttan çıkartılması planlanıyor.

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

GÖKBEY GENEL MAKSAT HELİKOPTERİ

En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıp ve üretiliyor. ATAK Programı süresince kazanılan bilgi, birikim, tecrübe ve yetenek havuzu temel alınarak başlanılan Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarım ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

Yerli ve milli helikopter Göbkey ilk sertifikasyon uçuşunda

Helikopter geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.

Gökbey Projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer ihtiyaç sahibi makamların, genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platform ile karşılanması hedefiyle yürütülüyor.

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