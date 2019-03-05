Yerli ve milli mayın dedektörü: Ozan

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kocaeli Gebze’de bulunan TÜBİTAK BİLGEM’i (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) ziyaret ederek, savunma sanayii alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve projelerin son durumları hakkında bilgi aldı.

SSB Başkanı Prof. Dr. Demir, SSB’nin TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda projelendirdiği ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü OZAN’ın denemesini yaptı.

DÜNYANIN EN HAFİFİ

Yüzde 100 yerli tasarım olan OZAN sistemi, kompakt yapısı ve 1 kilo 480 gram gibi düşük taşıma ağırlığı ile harekât bölgesinde görev alan güvenlik birimlerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Alanında dünyanın en hafifi olan OZAN sistemi, güvenlik birimlerimizin uzun intikallerinde taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekran ile tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor. Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü OZAN’ın ilk teslimatları kabul faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilecek.

Dünyanın en hafif mayın dedektörü: Ozan VİDEO

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TÜBİTAK BİLGEM’ de ayrıca mikroişlemci, tümdevre tasarım ve üretimi, kripto çözümleri ve yarı iletken teknolojilerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha Sonra TÜBİTAK MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) geçen Demir, burada da motor, havacılık, batarya teknolojileri merkezleriyle sualtı akustik ve kimyasal sentez laboratuvarlarında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Demir, son olarak TÜBİTAK UME’de (Ulusal Metroloji Enstitüsü) sürdürülen projeleri inceledi.