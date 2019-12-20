Yerli ve milli uydu Türksat 6A 2021’de fırlatılacak

Türksat tarafından işletilmek üzere yerli olarak geliştirilip üretilecek olan ve şu anda yapım aşamasında bulunan Türksat 6A uydusu, tamamen yurt içinde üretilen ilk iletişim uydusu olacak

Türksat Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, 6A uydusunun 2021 yılında uzaya fırlatılmasının planlandığını belirterek, "Yüzde 100 yerli ve milli olacak." dedi.

BAŞKA UYDULAR DA YOLDA

Türksat adına bir sunum gerçekleştiren Bilişim Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Çiçek, Türksat 5A uydusunun 2020, Türksat 5B uydusunun ise 2021 yılında fırlatılmak üzere çalışmaların devam ettiğini aktardı.



Çiçek, ''Atılan her uydumuz çok kıymetli uydulardı. Yerli ve milli çalışanların tamamen yerli ve milli olarak yaptığı bir uydu olduğu için 6A’nın kıymeti çok önemli. İnşallah yüzde 100 yerli ve milli olacak." ifadelerini kullandı.

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