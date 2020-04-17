İstanbul Valisi'nden sokağa çıkma yasağı öncesi açıklamalar

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da pandemi süresince yapılan çalışmalar, 'Toplu Ulaşım Bilim Kurulu' ve hafta sonu alınacak tedbirler hakkında basın açıklaması yapıyor.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanımız. tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz veriyoruz.

Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Toplam 1 milyon 110 bin maskeyi bugün teslim ediyoruz.

Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek ve düzenli olarak yapılacak.

AYRINTILAR GELECEK...