Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen Versace tasarımı yeşil elbisenin bir benzerini tanıttı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gösteri dünyasının tarihe geçen elbiselerinden olan yeşil elbiseyi anımsatan kıyafetle İtalya Moda Haftası'nda podyumda yürüyen Lopez, seyircilerden büyük beğeni ve alkış topladı. Daha sonra podyuma çıkan Donatella Versace de Lopez ile birlikte seyircilere selam verdi.

GOOGLE GÖRSELLERİ LOPEZ İLE DOĞDU

Lopez, 2000 yılındaki Grammy törenine bu kıyafetle katıldı. Geceye damga vuran ve günlerce konuşulan bu tasarım, gösteri dünyasının ikonik elbiseleri arasında yerini aldı. Lopez'in 2000'deki Grammy Ödülleri'nde giydiği elbise, Google görsellerinin doğmasına ilham vermişti.

"BU KADAR ÇOK ARATILMASI..."

Eric Schmidt, o dönemde Google'da bir yazılım mühendisiydi ve internet kullanıcılarının bu aramanın sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin değildi. Schmidt konu hakkında, "Internette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Özetle, J.Lo o elbiseyi giydi ve Google görselleri doğdu." açıklamasını yapmıştı.

ELBİSENİN AYAKKABISI DA VAR

Versace, geçtiğimiz günlerde Lopez'in 50. yaş gününe özel o yıllarda Grammy Ödülleri'ne damga vuran elbisenin, ayakkabısını yaptı. Ayakkabı, 1.075 (Yaklaşık 6 bin 300 TL) dolara satışa sunuldu.