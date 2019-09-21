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Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

Jennifer Lopez, İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası'nda, Versace İlkbahar-Yaz 2020 defilesine damga vurdu. 50 yaşındaki yıldız, 19 yıl önce giydiği elbisenin bir benzeriyle podyuma çıktı.

Detay Haber | 21.09.2019 - 15:32..
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ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen Versace tasarımı yeşil elbisenin bir benzerini tanıttı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Gösteri dünyasının tarihe geçen elbiselerinden olan yeşil elbiseyi anımsatan kıyafetle İtalya Moda Haftası'nda podyumda yürüyen Lopez, seyircilerden büyük beğeni ve alkış topladı. Daha sonra podyuma çıkan Donatella Versace de Lopez ile birlikte seyircilere selam verdi.

Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

GOOGLE GÖRSELLERİ LOPEZ İLE DOĞDU

Lopez, 2000 yılındaki Grammy törenine bu kıyafetle katıldı. Geceye damga vuran ve günlerce konuşulan bu tasarım, gösteri dünyasının ikonik elbiseleri arasında yerini aldı. Lopez'in 2000'deki Grammy Ödülleri'nde giydiği elbise, Google görsellerinin doğmasına ilham vermişti.

Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

"BU KADAR ÇOK ARATILMASI..."

Eric Schmidt, o dönemde Google'da bir yazılım mühendisiydi ve internet kullanıcılarının bu aramanın sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin değildi. Schmidt konu hakkında, "Internette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Özetle, J.Lo o elbiseyi giydi ve Google görselleri doğdu." açıklamasını yapmıştı.

Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

ELBİSENİN AYAKKABISI DA VAR

Versace, geçtiğimiz günlerde Lopez'in 50. yaş gününe özel o yıllarda Grammy Ödülleri'ne damga vuran elbisenin, ayakkabısını yaptı. Ayakkabı, 1.075 (Yaklaşık 6 bin 300 TL) dolara satışa sunuldu.

Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

Yeşil elbiseli Jennifer Lopez, podyumu salladı

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