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Yeşil reçete operasyonunda 38 bin hap ele geçirildi

Kayseri merkezli 7 ildeki operasyonda, uyuşturucu haplarla birlikte 2 adet pompalı tüfek bulundu.

İHA | 12.03.2019 - 11:01..
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 Mart tarihinde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, yeşil reçete ile satılan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon çerçevesinde Kayseri’de 24 ev ve 3 iş yeri, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ’da bir, Konya’da ise iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan operasyonda 29 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 24 adet fişek, döner bıçağı, uyuşturucu içme aparatı, 4 adet bilgisayar, 4 adet harddisk ve 33 adet cep telefonu ve simkartı ele geçirildi.

Yeşil reçete operasyonunda 38 bin hap ele geçirildi

Yapılan soruşturma çerçevesinde eczanelerde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi 8 bin 600 kutu ilaç satışı yapıldığı, 1.569 kutunun zayi ilaç olarak gösterildiği belirendi. Gözaltına alınan 29 kişi, haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından dün jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yeşil reçete operasyonunda 38 bin hap ele geçirildi

Yeşil reçete operasyonunda 38 bin hap ele geçirildi

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