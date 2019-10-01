Yeşilçam'ın efsane ismi Abdi Algül yaşamını yitirdi

Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmez ismi usta oyuncu Abdi Algül, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 86 yaşında yaşama gözlerini yumdu.

ABDİ ALGÜL KİMDİR

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın 'tokatçı' filminde canlandırdığı 'kara borsacı' karakteri ile hafızalara kazınan ve 170’e yakın filmde rol alan Algül filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırdı.

MADDİ SIKINTILAR YAŞIYORDU

Geçtiğimiz gün oyuncunun vefat haberini ilk veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Algül'ün zor şartlarda yaşadığı, 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalıştığı ve ölümünden hemen önce maddi sıkıntılar içinde olduğunu aktardı.