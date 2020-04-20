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Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

AA |
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Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

Burdur'da Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine, evlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde ikamet eden Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI

112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan belediye başkanı ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri asli failin yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı.

Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine silahlı saldırı

(Mümtaz Şenel)

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